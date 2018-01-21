Врач из Японии рассекретил рецепт долголетия

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Чтобы долго прожить, нужно меньше есть и много спать. Об этом сообщается в мемуарах японского врача-долгожителя.

В июле ушедшего года на 106-м году жизни скончался японский медик Сигзаки Хинохара. Он до последнего лечил пациентов в одной из клиник Токио. Мужчина вел дневник, где расписывал свои дни на месяцы вперед. Образование врача помогло ему вывести рецепт долголетия. Японец читал лекции во многих странах планеты, рассказывая о долгой жизни, о чем позже написал книгу.

По мнению Хинохары, человеку нужно радоваться жизни, успехам, как собственным, так и окружающих. Ученый говорил, стремление веселиться намного важнее сна, лекарств и питания.

Он настаивал, что для продолжительной жизни нужно правильно питаться. Завтрак в идеале должен состоять из кофе или апельсинового сока, обед стоит пропустить, а вместо него заниматься чем-то интересным, а на ужин принимать в пищу овощи, рис и рыбу. Среди иных заповедей японца: читать, не жалеть себя, надеяться на себя, а не врачей, забыть о боли и равняться на лучших.