Учёными создан биоразлагаемый датчик давления

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В США учёные создали биоразлагаемый датчик давления-имплантант. Это удалось специалистам, работающим в Национальном университете в Коннектикуте.

Предполагается, данное изобретение позволит пациентам экономить средства, затрачиваемые на операцию. Также новинка окажет содействие быстрейшему выздоровлению человеческого организма.

Согласно размещённой информации, учёным удалось создание особого датчика. От всех предыдущих он будет отличаться тем, что после вживления в организм пациента, он сможет бесследно и безвредно исчезнуть через несколько недель.

Для изготовления нового устройства специалисты пользовались специальными материалами, которые часто используются при хирургических операциях. В его основе лежат мягкие искусственные хрящи. Они дополняются пьезоэлектрической плёнкой, которая зажата между молибденовых электродов.

Датчик работает с использование импульсов, свидетельствующих о повышенном давлении. Его информация передается на специальные устройства, которые далее «сбрасывают» её на компьютер.

Специалисты, рассмотрев данные, получат возможность более точно определять ход течения болезни или выздоровления.

В настоящее время датчики уже часто вживляют в человеческое тело при операциях. Но до этого изобретения их было необходимо удалять путём очередного хирургического вмешательства. Теперь оно уже не понадобится.