Психолог выяснила, насколько секс важен для человека

Сегодня, 14:18

Американский психолог Мишель Вейнер-Дэвис в своём новом отчёте рассказала, почему секс является залогом успешных отношений. За основу работы была взята семейная жизнь 2000 человек.

Результаты опубликованы в журнале Sex and Health. Психолог изучила отношения 2000 человек с целью определить, насколько секс важен для каждого из них. Все респонденты были поделены по группам в зависимости от их социального статуса и должности на работе. Выяснилось, что для директоров крупных компаний секс имеет менее весомое значение, чем для продавцов в магазинах или же работников социальной сферы. Дело в том, что доход также сказывается на страсти человека к представителям противоположного пола. В результате, чем больше денег мужчина приносит в семью, тем меньше секса она получает, потому что работа отнимает много времени.

Мишель подчеркнула, что секс для богатых людей – лишь способ продлить род, чтобы было кому передать своё наследство. Но при этом жить без половых актов не могут все мужчины вне зависимости от возрастов. Психолог назвала секс жизненной необходимостью, благодаря чему не просто можно продлить род, но и получить удовольствие, а также укрепить здоровье.