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Уфологи в аэропорту США обнаружили огромный НЛО

Сегодня, 13:51

Американские уфологи были шокированы, когда получили видеосъёмку НЛО прямо с места происшествия. Сообщается, что НЛО особо крупных размеров появился на территории одного из аэропортов США.

20 января в местном американском аэропорту прямо над посадочной полосой в небе появился гигантский НЛО, который на протяжении длительного времени находился в поле видимости. Шокированным очевидцам удалось снять на видео неопознанный светящийся шар, который полностью был охвачен лучами света. Уфологи опровергли информацию, что над аэропортом пролетел метеорит.

По словам людей, которые стали свидетелями гуманоидного корабля, они впервые столкнулись с настоящим НЛО. При этом уфологи начинают быть тревогу, поскольку летающие тарелки стали все чаще появляться на глазах у людей.


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