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В NASA показали косметику для женщин-космонавтов

Сегодня, 01:45

В отделе истории NASA решили опубликовать снимок набора косметики для женщин-космонавтов. Такую «косметичку» специалисты американского космического ведомства разработали ещё в 70-80х годах.

Сами специалисты признались, что разработка косметики для женщин-космонавтов была просто бесполезной тратой бюджетных средств. Такое мнение связывается с тем, что «косметичка» в космосе ни разу так и не побывала.

Первая гражданка США, которая стала космонавтом, Салли Райс в своё время этот набор косметики очень критиковала. Она назвала инженеров, разрабатывающих данный набор, бесконечно умными людьми. По словам Райс, они считали, что женщины решат сделать себе в космосе макияж. Вообще разработка оскорбляла уже покойную покорительницу космоса.

С момента полёта в космос Валентины Терешковой в 1963 году, всего астронавтами стали больше шестидесяти представительниц прекрасного пола. Каждая из них прекрасно обошлась в ракете и без косметики.


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