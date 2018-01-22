Учёные выяснили, какие слова люди произносят во сне чаще других

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Учёные выяснили, какие слова спящие люди произносят во сне чаще других. Результаты исследования показали, обычно это неприличные выражения.

Разговоры, которые человек производит во сне – это обычная парасомния. Принято считать, такой постоянной привычкой обладает примерно 5% взрослого населения.

В то же время она присуща и тем, кто долго не спал или испытал сильный стресс. Данные последних исследований подтвердили, больше 2/3 населения планеты хоть раз, да разговаривали во сне.

Учёным пока не известно, какие механизмы мозга провоцируют «сонные разговоры». Специалистом понятно лишь, что это является расстройством сонного поведения.

Как правило, область мозга, отвечающая за «замораживание» речи и движений спящего человека, работает эффективно. Но в некоторых случаях данный механизм почему-то даёт сбои.

В ходе последних исследований было установлено, самым распространённым словом, произносимым спящими, стало «нет». При этом оказалось, испытуемые произносили его во время сна в 4 раза чаще, чем при бодрствовании.

Из речевых оборотов во время сна чаще всего произносят ругательные. Более склонны к этому мужчины.