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Ученые: Зимой люди набирают вес из-за дефицита солнечного света

Сегодня, 13:53

Ученые во главе с профессором фармакологии Питером Лайтом заявляют, что зимой люди набирают вес из-за дефицита солнечного света. Научная работа опубликована ее авторами на страницах издания Scientific Reports.

Ученые проводили эксперимент с целью поиска совершенно новых способов лечения диабета первого типа, но было сделано весьма неожиданное открытие. Как оказалось, лучи Солнца определенной длины, проникая под кожу, влияют на липидные капли. В результате они уменьшаются и покидают жировые клетки.

По словам Питера Лайта, недостаток солнечного света буквально заставляет человеческий организм активно накапливать липиды, что провоцирует набор веса, чаще всего зимой. Открытие позволит создать новые упрощенные процедуры, способствующие похудению. Эксперты не рекомендуют самостоятельно использовать эти знания в борьбе с ожирением, пока не установлены все аспекты.


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