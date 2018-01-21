Учёные: Пользователи соцсетей живут на 10% меньше

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Главной задачей социальных сетей является объединение людей по сродным видам деятельности или же поиск друзей. Но в результате они отнимают много времени у пользователей, а также сокращают продолжительность жизни на 10%. К таким выводам пришли учёные из Стэнфордского университета.

Научные сотрудники акцентировали внимание на том, что мессенджеры и соцсети в последнее время «убивают» людей и их отношения в семье в целом. Пользователи уделяют много времени, делают необдуманные поступки ради «лайков» и множества комментариев, а также вызывают психические расстройства. В комбинации эти проблемы приводят к скорой смерти. Согласно подсчётам учёных Стэнфордского университета, активный пользователь социальных сетей живёт на 10% меньше в сравнении со своими сверстниками.

Стоит отметить, что подобные исследования переданы разработчикам мессенджеров и соцсетей, которых просят не делать поощрения за активное пребывание в приложениях. Согласно подсчётам аналитиков, в 2017 году активный пользователь соцсетей тратил 4 часа в сутки, а среднестатистический – 1,5 часа.