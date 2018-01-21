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Астрономы-любители нашли двойника Солнечной системы. Согласно поступившей информации, им понадобилось для этого лишь 48 часов.

Найденная новичками в вопросах астрономии система, удивительно похожа на Солнечную. Ей уже присвоено название К2-138.

В данной системе не менее, чем пять планет. Она находится от Земли на расстоянии, приблизительно, в 620 световых лет.

Любители в своём поиске пользовались домашними компьютерами. Помимо того, ими применялся специальный математический аппарат.

С помощью этих устройств ими были «просеяны» данные, касающиеся 280 тысяч звездный систем, сообщения о которых появлялись на протяжении трёх последних лет.

На проведение подобной операции новичкам потребовалось лишь двое суток. Итоговые данные и показали наличие во Вселенной двойника нашей Солнечной системы.

Сообщается, что размер планет находится в границах между теми, что имеют Земля и Нептун. Данная система стала первой из тех, что удалось найти астрономам-любителям.