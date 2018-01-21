Учёные: Мясо и газированная вода могут стать причиной рака прямой кишки

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Специалисты заявили, что мясо и газированная вода могут стать причиной рака прямой кишки. Именно из-за такой еды происходят определённые воспалительные процессы, как сообщает новостное издание VladTime.

Эксперты отмечают, что от пола появление болезни никак не зависит. Опухоль в прямой кишке могут получить как мужчины, так и женщины. Такие выводы были сделаны по итогам наблюдений за более, чем сотней добровольцев, в течение 26 лет. Их опрашивали с периодичностью раз в 4 года и проверяли, насколько они здоровы. В результате экспертам удалось понять, какие именно продукты вызывают рак прямой кишки.

Стоит отметить, что это заболевание проявляется, когда дама худая, а в случае мужского пола наоборот влияет полнота. Почему именно так происходит, эксперты затрудняются пока ответить, отмечая, что исследования продолжатся.