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Космонавт РФ полетал по МКС с использованием пылесоса

Вчера, 23:55

Космонавт РФ, находящийся на МКС, полетал по помещению станции с использованием пылесоса. После этого, зарубежные СМИ задались вопросом, есть ли что-либо, на чём русские не смогут совершить полёт, даже в космосе.

Антон Шкаплеров, находящийся сейчас на МКС, продемонстрировал возможности того, что может «проделывать» в космосе обычный пылесос, если уборку с его применением устраивает опытный специалист.

Российский космонавт посчитал, в невесомости даже уборку можно сделать «продвинутой». Доказательства этому он выложил в аккаунте в Twitter.

В сопровождении к своей картинке, он сообщил, что данным твиттом хотел дать ответ тем, кто спрашивают, на чём они передвигаются по МКС. Российский космонавт доказал, это можно производить даже с помощью пылесоса.

Как оказалось, он на МКС также есть. Шкаплеров провёл этому аппарату «лётные испытания». Они оказались, как сообщают его подписчики, очень удачными.

Особенно удивились им иностранцы. Они что-то слышали про «русс-фанер» Второй Мировой, на которых «русские ведьмы» успешно били нацистов, но про летающие пылесосы ещё ничего не знали. Их удивлению в Сети нет предела. Они задаются вопросом, если русские могут летать даже на пылесосах и в космосе, чего стоят американские «Стеллс» рядом с этим.


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