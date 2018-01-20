Учёные установили время сна для продуктивной работы

Вчера, 22:15

Учёные установили время сна, необходимое для дальнейшей продуктивной работы. Это было сделано специалистами, работающими в Университете Содружества.

Сообщение сделала Натали Даугович, работающая там доцентом на факультете психологии. Как она рассказал, время, необходимое для этого, имеет прямую зависимость с возрастом человека.

В частности, новорожденным для полной «работоспособности» требуется проспать в сутки 14-17 часов.

При возрасте 25 – 64 года здоровый сон должен составлять от 7 до 9 часов. У пенсионеров этот показатель является, практически, аналогичным.

Если данные показатели не будут соблюдаться, то, как сообщают специалисты, состояния недосыпания может вызвать хроническое ухудшение физических и психологических функций.

Помимо того, учёные, исследовавшие данную проблему, сообщили, что у недосыпающих намного чаще фиксируется резкий перепад в их настроении. Также подобные люди менее креативны и демонстрируют другие нарушения в «нормальном» состоянии своего организма.

Этим рекомендации специалистов не ограничиваются. Они советуют, проснувшись не стоит «валяться в кровати» слишком долго. В противном случае это может навести на ассоциацию о возможной активности во время пребывания в ней.

Это не так. Кровать должна ассоциироваться только с возможностью сна и отдыха. И ничем другим.