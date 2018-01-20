Ученые: Создан прототип спутникового «квантового интернета»

Вчера, 21:55

Австрийские ученые, представляющие Академию наук Австрии, во главе с Антоном Цейлингером заявляют, что создан прототип спутникового «квантового интернета». Научная работа опубликована в Physical Review Letters.

В исследовании австрийские ученые вместе со своими коллегами из Китая использовали квантовый спутник «Мо-Цзы». С его помощью было передано фото Мо-Цзы из Пекина в Вену, а в обратной связи передали карточку Эрвина Шредингера. По мнению ученых, это позволит создать глобальный квантовый интернет.

Отмечается, что известный спутник «Мо-Цзы», созданный китайскими специалистами, был выведен на орбиту в августе в 2016 году. Он является первым аппаратом подобного рода. Системы квантовой связи активно разрабатываются в США, Китае и Европе. Основой квантовых технологий является феномен запутанности, выступающий в роли защиты связи.