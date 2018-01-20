Первая встреча человечества с пришельцами: Подробности от Джилла Тартера

Вчера, 21:28

Многие годы скептики сообщали, что инопланетян не существует. Между тем, в то время пока человечество изучало космос он непрерывно следил и изучал нас. В настоящее время всем достоверно известно, что мы не одиноки во Вселенной и этому есть масса доказательств. Однако как же будет выглядеть та знаменательная и историческая встреча землян с представителями иных цивилизаций?

Многие эксперты считают, что ничего хорошего ожидать не придётся. По одной бытующей теории, вполне возможно, что гуманоиды будут в виде неких чужеродных бактерий, которые могут привести к массовым неизлечимым болезням ведущим за собой эпидемии и смерти. Также не исключают и ещё один вариант развития событий. Вполне рационально предположить, что пришельцы окажутся весьма разумными существами и захотят колонизировать Землю и всех её жителей.

Вместе с тем у известного уфолога Джилл Тартер существует своё мнение относительно этого вопроса. Учитывая то, что наша Вселенная необъятна и на ней помимо тысяч галактик находится бесконечное число звёзд, на которых, вполне возможно, всё это время развивалась другая цивилизация. То сам визит этих существ уже будет знаменовать, что они гораздо преуспели в своих технологиях и соответственно уровень их развития и мышления не сравним с земным. Также этот факт может говорить и о том, что пришельцы с других миров уже научились жить мирно и они не могут нести с собой какую-либо угрозу жизни человечеству. Так как владея совершенными технологиями у них нет надобности в живых рабах - они способны соорудить умных роботов для всей необходимой работы.

Страх перед иными цивилизациями скорее всего продиктован тем, что люди оценивают поведение пришельцев через призму собственного восприятия. А это говорит о том какие мысли и идеи доминируют у современных учёных и людей в целом, а не у гуманоидов. В таком случае, самой логичной версией появления пришельцев будет гуманитарная миссия, а именно спасение землян от самих себя. А теперь зададимся вопросом. Готовы ли мы на самом деле к подобному контакту? Может стоит свернуть все поиски и остановиться? Почему мы так усердно ищем братьев по разуму, неужели это одна из самых острых проблем и нужд человечества? Впрочем, людей всегда привлекало всё таинственное и загадочное и этот вопрос ещё долго будет будоражить наши умы.