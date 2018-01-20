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В Сети появилось доказательство присутствия НЛО на Луне

Вчера, 18:02

В Сети появилось доказательство присутствия крупного НЛО на Луне. Инопланетный космолёт достаточно быстро взлетал со спутника Земли, что удалось зафиксировать некоему энтузиасту на телескоп, как сообщает VladTime.

 Кем является автор ролика и из какой он страны, не известно. Однако ясно, что НЛО взлетает с левой стороны планеты из небольшого кратера. Происходит некоторая тряска, словно что-то происходит с самой Луной. Далее инопланетный космолёт резко вылетает и пропадает в открытом космосе.

По форме НЛО примерно такое, как земная ракета. В связи с этим некоторые интернет-пользователи предположили, что в кадре был не корабль пришельцев, а какой-то объект с нашей планеты. Другие же согласились с версией по поводу космолёта внеземных созданий, отметив, что уфологи давно говорят – пришельцы на Луне бывают, там расположены их базы.


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