В ближайшие дни на Землю обрушится геомагнитный шторм

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Ученые спрогнозировали обрушение на Землю геомагнитного шторма, которое произойдет в ближайшие дни. Данное явление не станет самым опасным в своем роде, однако от его воздействия могут серьезно пострадать системы навигации.

Приближающийся геомагнитный шторм научное сообщество квалифицировало как G1 (незначительная угроза). Однако определенные опасения на счет данного явления специалисты все равно имеют. Образовавшаяся смесь космической среды и солнечного ветра способна как сотворить красивое северное сеяние, так и серьезно повредить курсирующие по орбите Земли спутники.

Приближающийся геомагнитный шторм прокомментировали эксперты Центра прогнозирования космической погоды США. Наиболее уязвимым перед воздействием смеси космической среды и солнечного ветра специалисты назвали спутниковую систему GNSS.