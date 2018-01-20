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Останки пещерного льва передали Кемеровскому музею

Сегодня, 15:02

В Кемеровский областной краеведческий музей передали фрагмент останков пещерного льва, найденного горняками в Моховском угольном разрезе.

Руководитель отдела научных исследований и экспедиций в музее Дмитрий Слободин утверждает, что такого рода экспонат - огромная ценность для музея, ведь останки хищников очень сложно обнаружить из-за их малочисленности. Они были достаточно редкими и мобильными представителями. Теперь, по всей Сибири, Кемеровский музей является единственным обладателем экспоната в виде челюсти пещерного льва.

Останки данного животного были случайно обнаружены горняками во время работы в Моховском угольном разрезе. Находка сразу была передана ученым, которые и определили вид животного.

Пещерные львы вымерли порядка 10 тысяч лет назад, и являются предками современных видов львов. Возраст найденных частей тела животного превышает тридцать тысяч лет, однако они хорошо сохранились. Специалисты, занимающиеся изучением палеонтологии и Ледникового периода, продолжат работу по изучению представителей данного вида хищников.


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