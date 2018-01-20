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Ученые нашли ген, отвечающий за паранойю у людей‍

Сегодня, 14:06

Ученые из Канады, изучая редкий синдром Прадера-Вилли, выделили ген, отвечающий за развитие у человека паранойи.

Профессор биологии Бернард Креспи и его коллеги из Университета Британской Колумбии в Ванкувере занимались изучением генома людей, страдающих синдромом Прадера-Вилли, сравнивая его с геномом здоровых людей. Внимательно исследуя поведение генов в преобразованной в результате патологии 15-й хромосоме, ими было установлено, что заболевание паранойи связано с генетической дисперсией SNP rs850807. В связи с тем, что данная дисперсия не вызывала иных проявлений данного синдрома (к ним относятся ухудшение умственных способностей, психозы, галлюцинации и параноидальные расстройства психики), было установлено, что она связана только лишь с паранойей.

Сделанное открытие поможет в дальнейшем изучении данного заболевания и схожих с ним расстройств, а также в разработке средств и методов для их лечения.


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