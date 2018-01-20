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L’Oreal выращивает человеческую кожу для тестирования косметики

Сегодня, 13:24

Один из лидеров косметической индустрии L’Oreal стал заниматься «реконструкцией» кожи из донорских клеток. Такое выращивание нужно для того, чтобы испытывать новинки, которые были оптимизированы именно для Китая.

Bloomberg сообщает, что L’Oreal в своей шанхайской лаборатории занимается тестированием своей косметики на человеческой коже, которая выращена на основании донорских клеток.

Исследовательская компания Euromonitor International сообщает, что из-за внедрения новой технологии, к 2021 году прибыль компании на китайском рынке вырастет до 40 миллиардов долларов. Вице-президент по исследованиям и инновациям китайского отделения L’Oreal Сэнфорд Браун считает, что китайцы - самые взыскательные потребители. Они заявляют, что будут платить только за то, что действительно для них полезно.

По словам учёных, кожа людей разных рас по-разному реагирует на внешние факторы. К примеру, у европеоида морщины появляются от ультрафиолета, а у китайца от него же появляются пигменты. Клетки европейской кожи выращивают несколько десятилетий.

Затраты на китайское направления в этой сфере не разглашаются. В L’Oreal уверенны, что какие бы они не были, это оправданные траты, ведь китайский рынок очень перспективный.


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