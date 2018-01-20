Учёные: Космические микробы являются угрозой для человечества

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Американские астрономы заявили, что космические микробы являются угрозой для человечества. Как сообщает VladTime, инопланетные бактерии способны привести к вымиранию в считанные часы.

Эксперты отметили, что достаточно человеку продвинуться в космос дальше Луны, как он обязательно заразится. Американские специалисты заявили, многие инфекции на Земле появились именно с прилётом метеоритов на планету. В случае же экспедиции на Марс всё может оказаться существенно хуже, поскольку пока не совсем всё ясно с тем, не опасны ли местные живые существа.

Некоторые учёные, которые также были задействованы в исследовании, заявили, что бактерии Красной планеты не будут заразны, поскольку земные ракеты тщательно дезинфицируются. В то же время, пока у экспертов есть сомнения относительно вообще существования жизни на Марсе, поскольку вода есть только на полюсах и под поверхностью в экваториальной зоне в виде льда, а почва признана ядовитой для известных видов бактерий. Также ранее были найдены космические бактерии на обшивке МКС во время чистки. По предварительным исследованиям, опасности они не представляли.