В Китае установили самый большой на планете очиститель воздуха

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В городе Сиань (Китай) установили 100-метровую башню для очищения воздуха, с помощью которой можно добиться снижения смога на районной территории. На данный момент она проходит тестирование и является самой крупной на планете.

Город Сиань занимает позицию в рейтинге десяти самых загрязненных в Китае. В связи с чем власти приняли решение соорудить очиститель воздуха. Известно, что данная технология работает за счет тепловых станций, которые находятся вблизи башни. Воздух, попадающий в них, нагревается при солнечных лучах и попадает в башню, где проходит сквозь очищающие фильтры.

Авторы проекта уверены, что данная башня поможет снизить уровень смога в целом районе. В случае если показатели загрязнения окажутся слишком высокими, фильтр способен нормализировать их уровень.