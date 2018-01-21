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Нейросеть научилась читать рентгеновские снимки не хуже радиологов

Сегодня, 03:15

Нейросеть научилась читать рентгеновские снимки не хуже некоторых радиологов. Такой возможностью её обеспечили специалисты, работающие в Стэндфордском университете.

 Для этого они использовали данные базы из 40 тысяч рентгеновских снимков, размеченных радиологами. Специалистам уже давно известен принцип ошибки, названной «удовлетворением поиска».

Так называются случаи, когда врачи, обнаружив на снимке один след проявления какого-либо заболевания, не замечают остальных, которые могут быть намного более серьёзными. Компьютерному «зрению» это будет не свойственно.

Снимки, с помощью которых «обучали» нейросеть, были помечены профессиональными рентгенологами в качестве «нормальных» или же «паталогических».

После того, как ввод информации в компьютерную память был завершён, разработчики решили проверить эффективность своей новинки. Для этого они привлекли троих врачей-радиологов, предложив всем участникам одинаковые снимки.

Сеть смогла определить наличие повреждений в 74,9% случаев. У одного из людей-участников эксперимента этот показатель оказался хуже.

Алгоритм по компьютерному распознаванию изображений становится в медицине всё более популярен. Нейросети уже способны к классифицированию эритроцитов при таком заболевании, как серповидноклеточная анемия.


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