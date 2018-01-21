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Специалисты создали одноразовый тест на пригодность питьевой воды

Сегодня, 01:15

Британские эксперты из Университета Бата разработали простой и в то же время уникальный одноразовый тест для определения пригодности питьевой воды. Обезопасить потребителей от опасных для здоровья примесей предстоит полоске, выполненной по типу лакмусовой и способной реагировать на токсины.

Специалисты из Великобритании нанесли на бумажную полоску слои графитовых электродов и электропроводящих бактерий. Данная химическая смесь реагирует на появление в воде токсинов, пестицидов и опасных для здоровья металлов. Приобрести уникальный тест можно всего за 1,3 доллара.

Как отметило мировое интернет-сообщество, разработка британских экспертов сильно пригодилась бы в африканских государствах, где люди массового гибнут из-за находящихся в воде бактерий.


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