Британка способна определять болезнь Паркинсона по запаху‍

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Жительница Великобритании, способная определять болезнь Паркинсона по запаху, помогла ученым установить 10 молекул, с помощью которые теперь возможно определить наличие заболевания еще на ранних стадиях.

Жительница шотландского города Перт, 67-летняя Джой Милн привлекла ученых из Манчестерского университета своей необычной способностью. Женщина утверждала, что обнаружила появление специфического запаха у своего супруга Леса, который скончался три года назад, за шесть лет до постановки ему диагноза болезнь Паркинсона. Позже она обнаружила такой же специфический запах и у других людей, страдающих данным недугом. Ученые провели несколько тестов, чтобы удостовериться в способностях женщины. Так, ей было предложено понюхать 12 футболок от разных людей, 6 из которых принадлежали больным данным заболеванием, а 6 - здоровым людям. В итоге, ей удалось верно определить футболки, принадлежащие страдающим Паркинсоном людям, но вдобавок к этому она указала на еще одну футболку, принадлежащую на тот момент здоровому человеку. Однако, спустя восемь месяцев, у него также появились симптомы недуга.

Благодаря ее участию в многочисленных исследованиях, ученые определили 10 молекул, концентрация которых у страдающих болезнью Паркинсона людей увеличивается, что приводит к появлению специфического запаха.

Болезнь Паркинсона - медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся мышечной ригидностью, гипокинезией, тремором и постуральной неустойчивостью.