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Ученые обнаружили в Пентагоне остатки древних бактерий в известняке

Сегодня, 00:00

Совершенно неизведанный ранее древний вид бактерий был обнаружен на территории Пентагона в США. Именно эти микроорганизмы способствовали появлению известняка 340 лет назад.

После химического анализа известняка стало ясно, что главными производными его частями стали ооиды. Это вещество было образовано специальными древними бактериями, которые активно существовали 340 лет тому назад. Именно наличие их и способствовало появлению залежей каменистой породы.

Известняк, который был открыт учеными, входит в состав строений Пентагона в США. Так что американцы обязаны появлением этого объекта именно древним бактериям. Несколько десятилетий назад среди специалистов существовала теория образования известняка аналогичным образом на дне мирового океана.


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