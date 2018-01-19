Ученые создали химический синтез для 3D-печати реакторов

Вчера, 23:51

Разработчики упростили создание компактных химических реакторов при помощи 3D-печати. Об этом сообщается в одном из научных изданий.

Ученые сумели сделать проще разработку установок для химического синтеза при помощи 3D-печати. Нужно отметить, что они также создали библиотеку моделей незначительных реакторов, на базе которых реально создать единое устройство для синтеза, который в дальнейшем можно распечатать на 3D-принтере. Как стало известно, на практике данный метод можно использовать в медицинских целях, к примеру, делать лекарственные препараты прямиком в стенах лечебницы.

Химики отмечают, что им удалось провести синтез, но он оказался менее эффективным, нежели при применении стандартных колб в подобной практике. Это можно связать с более сложной поверхностью напечатанных элементов вроде полипропилена, где остается часть промежуточных веществ.