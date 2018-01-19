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Ученые: Новый сплав остается сверхпроводником при любом давлении

Вчера, 23:43

19 января стало известно о том, что ученным Института физики, расположенного в Пекине, удалось содать материал, который сохранял сверхпроводниковые свойства в широчайшем диапазоне давлений.

Согласно некоторым данным, экспертам удалось доказать, что новейший материал может проводить электричество без сопротивления.

Также сообщается, что ученные-эксперты решили отнести материал к высокоэнтропийным, тоесть веществам, которые характеризуются высокими числами энтропии смешивания.

Стоит обратить внимание на то, что новый вишеупомянутый сплав можно реально использовать в строительстве и промышленности.


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