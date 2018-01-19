Возле МКС заметили шаровидный НЛО и "танк"

Вчера, 23:31

Рядом с МКС заметили летающий "танк" и НЛО в виде шара. Своими космическими открытиями делятся уфологи.

Внеземные цивилизации продолжают кружить вокруг Земли. Возле МКС уфологи уже не в первый раз замечают инопланетную активность. Уфологи заставляют думать, что пришельцы замышляют нечто злобное: на этот раз они прилетели на "танке".

Данную конструкцию увидели неподалеку от МКС, она попала в поле зрения внешних камер наблюдения. Далее кадры увидели вездесущие уфологи, незамедлительно обнародовавшие полученные материалы в Сети. Эксперты принялись в очередной раз доказывать, что инопланетяне на "танке" пролетали мимо станции.

Другой кадр показал аномалию в виде шара. После себя объект оставил шлейф дыма. С инопланетным происхождением "НЛО" не согласился Скотт Уоринг: по его мнению, это обычный космический мусор.