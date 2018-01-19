Ученые раскрыли секрет космической пыли благодаря метеориту

Вчера, 23:16

Секрет появления космической пыли раскрыт с помощью обычного метеорита. Ученые сделали химический анализ состава астероида и пришли к окончательным выводам.

Согласно научным работам ученых, космическая пыль появляется после взрыва звезды, но этот процесс происходит не сразу. На протяжении двух лет после произошедшей детонации космического тела, новообразования оседают на поверхности астероидов в виде напыления, что и является рождением космической пыли.

Накопление крупиц наблюдалось учеными и в туманности вокруг взорвавшейся звезды. Чем больше информации появляется о космической пыли, тем лучше исследователи изучают историю Солнечной системы. В последнее время астрономы больше проводят изучений неизведанных явлений в космическом пространстве, что позволяет делать полезные открытия для общества.