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Первой в мире афроамериканке-астронавту отказали в полёте на МКС

Вчера, 22:32

Специалисты NASA сообщили, что экс-сотрудница ЦРУ Джанет Эппс не станет членом экипажа, который полетит на МКС. Если бы она оказалась на международной станции, Эппс стала бы первой в мире афроамериканкой-астронавтом на МКС.

Однако Джанет отказали в полете в связи с переходом в Космический центр имени Джонсона. В скором времени на МКС отправится космический корабль с очередными астронавтами, которые продолжать проводить эксперименты и жить на станции. Однако состав космонавтов изменился и на МКС не сможет полететь американка Джанет Эппс.

Представители NASA рассказали, что астронавтке в полете отказали "по личным причинам". Стало известно, что Эппс переходит работать из ЦРУ в Космический центр имени Джонсона. Место Джанет займет Серена Оньон-Чэнселлор. Космонавтка специализируется по медицинской работе в космосе, кроме того, она также проходила подготовку к полету как запасной член экипажа.


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