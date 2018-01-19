Под реактором АЭС "Фукусима-1" обнаружили разлив ядерного топлива

Вчера, 22:14

Под вторым реактором аварийной станции «Фукусима-1» в Японии обнаружили разлив расплавленного ядерного топлива. По предположениям специалистов Tokyo Electric Power, опасное вещество находится под АЭС с 2011 года, когда произошел взрыв.

19 января эксперты эксперты начали обследование территории станции «Фукусима-1», в ходе которой удалось обнаружить разлив ядерного топлива, который может серьезно угрожать экологии окружающих регионов.

Специалисты установили, что причиной разлива стала авария, которая произошла в 2011 году. Сильный взрыв спровоцировал разгерметизацию систем, в результате чего опасное вещество расплавилось и вытекло в почву. В данный момент специалисты пытаются найти способ устранения ядерного топлива, которое является очень опасным для экологии.