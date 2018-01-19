Скорость «худения» Солнца помог определить Меркурий

Вчера, 21:01

Группа американских исследователей из NASA, провели наблюдение за траекторией движения Меркурия по солнечному диску. Полученные данные помогли вычислить скорость «худения» Солнца.

Специалисты NASA разгадали взаимосвязь между «худением» Солнца и движением планеты Меркурий по траектории орбиты. Солнце оказалось в ситуации потери своей матери. Причинами стали солнечные ветра и взрывы на поверхности горящей планеты. Меркурий же, расположен к светилу ближе, поэтому изменение радиуса Солнца становится причиной изменения траектории полеты первой планеты от светила.

Меркурий расположен примерно в три раза ближе к Солнцу, чем Земля, поэтому уменьшение массы светила гораздо сильнее повлияет на положение его орбиты и расстояние между точками максимального приближения к звезде и и максимального удаления от нее.