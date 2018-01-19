Учёные не нашли ничего особенного в «горячей йоге»

Вчера, 18:55

«Горячая йога» не имеет никаких дополнительных полезных свойств в сравнении с обычной разновидностью данного занятия. К такому выводу пришли американские учёные из Университета Техаса.

В последнее время «горячая йога» набирает всё больше популярности из-за мифа о её полезности. Голливудские звёзды всяческим образом «рекламируют» её, утверждая, что она действительно намного более полезна, чем стандартная гимнастика. Есть мнение, что выполнение упражнений при температуре более +40 градусов по Цельсию способствует дополнительному сбросу лишнего веса и улучшению кровообращения.

В то же время учёные из Университета Техаса опровергают данное утверждение и опираются в своих суждениях на данные практических исследований. В частности, был проведён эксперимент, в ходе которого специалисты наблюдали за двумя группами добровольцев, занимающихся обычной и «горячей» йогой. В итоге выяснилось, что выдающихся различий в показателях здоровья ни у кого из представителей отдельных категорий нет.