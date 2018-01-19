Экс-правительство Британии раскрыло секрет экспериментов над пришельцами

Вчера, 18:13

Ник Поуп работал на британское правительство 21 год в период с 1985 по 2006 годы. Некоторое время он принимал участие в расследовании потенциальной угрозы обороны Британии и США, вызванной внеземными существами. Сейчас в США исследователь проводит туры, в рамках которых рассказывает о феномене НЛО и появлении инопланетян на Земле.

Угроза вторжения пришельцев была и остается актуальной в наше время. Уфологи со всего мира исследуют потенциальную угрозу обороне каждой из стран. Предполагается, что проблема может быть вызвана внеземной цивилизацией. На протяжении 1991-1994 годов Ник Поуп работал на британское правительство, в рамках которого исследовалась жизнь вне Земли. Сейчас он занимается общественной деятельностью и проводит туры по разным странам, в ходе которых рассказывает о своих находках. Все проекты исследований инопланетян в Британии прекратили своё существование в 2006 году. С того времени разглашение информации не наказывается законом, и только в 2018 Ник Поуп признался, что правительство исследовало минимум 3 образца кожи внеземного происхождения.

Уфологи принимали участие в анализе ДНК и установили родные связи с некоторым представителями животного мира. Сам представитель бывшего правительства Британии уверен, что инопланетяне существуют во Вселенной. Однако на данный момент результаты исследований не сохранились, уточняет уфолог. Он также подчеркнул, что у властей Британии и США есть несколько образцов кораблей пришельцев. Каждый из них хранится в строгом секрете от жителей, чтобы они не начали паниковать.

«Правительство обоих стран скрывает это для своей выгоды в плане финансов», - дополнил Ник Поуп. Он не верит в теорию заговоров и настоятельно рекомендует жителям каждой страны использовать все методы для поиска инопланетян. Он также дополнил, что инопланетяне отправляют зонды на орбиту Земли для дальнейших исследований жизнедеятельности человечества. Британским СМИ стало известно, что нынешние власти королевства не подтвердили историю уфолога, демонстрирующего доказательства вторжения инопланетян на Землю.