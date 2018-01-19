Уфологи сообщили, когда искать НЛО

Вчера, 17:23

Уфологи из Великобритании сообщили, когда искать НЛО, чтобы зафиксировать его прибытие. Как сообщает издание VistaNews, внеземные существа предпочитают бывать на Земле в послеобеденное время либо уже вечером.

Такие выводы специалисты сделали, проанализировав всю информацию о зарегистрированных ранее НЛО. Причем не имеет значения, какая страна. Только в 12 процентах случаев чужие космолёты бывали по утрам или при свете дня. Связано это с желанием, чтобы их не замечали, поскольку пришельцы проводят разведку.

Лучше всего пытаться искать инопланетян примерно в 7 часов вечера. В основном, задерживается корабль на одном месте не больше 5-12 минут, однако этого должно хватить, чтобы сделать снимок НЛО. Стоит отметить, что какая цель у разведки инопланетян, уфологи затрудняются дать однозначный ответ. Одни склоняются к версии, что пришельцы готовятся к захвату, а другие заявляют, что внеземные существа планируют помочь землянам, но должны предварительно всё изучить.