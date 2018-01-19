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Учёные объяснили, как мысли движутся через мозг

Сегодня, 16:09

Изучить траекторию движения мыслей в головном мозгу удалось нейробиологам из Калифорнийского университета в Беркли. Специалисты подтвердили распространённую теорию о том, что функцию многозадачности формирования мысли выполняет префронтальная кора.

Используя полученный в ходе анализа мозговой деятельности данные, исследователи составили своего рода карту движения мыслей. Здесь, как поясняют учёные, ключевую роль выполняет префронтальная кора. При этом специалисты заметили, что время на формирование простых и сложных мыслей уходит разное количество. При этом в более сложные мысли создаются при участии большего количества долей головного мозга.

Ранее мы писали, что немецким учёным удалось выяснить, где мозг хранит память о запахах. Хранилищем для указанных данных, как показало исследование, служит пириформная кора мозга.


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