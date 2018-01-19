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Учёные: Нужно больше спать, чтобы рано не поседеть

Сегодня, 15:44

Специалисты из Университета Вирджинии заявили, что нужно больше спать, чтобы рано не поседеть. Такие выводы эксперты сделали, проведя несколько экспериментов с участием добровольцев от 20 до 50 лет, как сообщает VladTime.

 В опытах присутствовали как мужчины, так и женщины. У всех были разные специальности и, соответственно, различная умственная и физическая нагрузка. Те, кто проводил на работе больше времени, не могли полноценно выспаться. Из-за этого у них начала появляться седина. Как считают эксперты, всё дело в нервной системе.

Дело в том, что сонные люди постоянно раздражены, им сложнее что-то делать, потому они всё время нервничают. В связи с этим поседеть человек может даже в совсем юном возрасте – от 20 лет. Учёные порекомендовали больше времени уделять сну, чтобы как можно дольше не поражать окружающих «признаком старости».


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