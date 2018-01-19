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Ученые изобрели семена овощей для Марса

Сегодня, 15:38

Учёные из Ирландии, занимающиеся селекцией, изобрели особенные семена овощей, которые могут расти в почве Марса, куда их в ближайшее время и отправят.

Научные сотрудники Технологического университета Лимерика отправят семена на "красную планету" с целью изучить, как будут расти овощи в условиях низкой температуры и необычной почвы.
Среди семян есть помидоры, огурцы, картошка и даже клубника. Они будут проходить ряд испытаний для выявления возможных недостатков селекции.
Данные овощи отличаются тем, что мало употребляют питательных веществ. Им необходимо совсем чуть-чуть воды, они не реагируют на низкую температуру смертельно и состав почвы для них не важен.


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