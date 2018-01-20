VistaNews.ru


Яд для стрел охотников превратят в мужской контрацептив‍

Сегодня, 02:30

Американские ученые планируют создать первый «мужской» контрацептив на основе опасного древнего токсина, использовавшегося в качестве яда для стрел у африканских охотников.

Данным токсином является убоин. Известно, что при попадании в организм человека, он подавляет работу ионных каналов, что ведет к возникновению приступов судорог, в результате которых нарушается дыхание и кровообращение. В малых концентрациях он может использоваться как сердечный гликозид, так как способен снижать проявления сердечной недостаточности и аритмии. Однако в связи с отсутствием подтверждения его безопасности, средства на его основе не применяются.

Несколько лет назад медики в Китае обнаружили, что убоин способен вызывать астенозооспермию (снижать подвижность сперматозоидов, блокируя процесс оплодотворения). На тот момент, в связи с небезопасностью данного токсина, данное направление не разрабатывали. Однако, судя по результатам исследований ученых из США и Канады, возможность создать на его основе контрацептив существует. Авторы проводили эксперименты на лабораторных крысах.

Они модифицировали токсин с целью создать его аналог, действующий лишь на ионных каналы в жгутиках сперматозоидов. Среди множества препаратов, ученые смогли установить один, который продемонстрировал хорошую селективность, полностью подавив движение сперматозоидов, сделав самцов крыс стерильными, не оказывая заметного влияния на другие системы. Это дает надежду на создание в будущем контрацептивов для мужчин.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.