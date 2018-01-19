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NASA произвела специальную косметику для женщин-космонавтов

Сегодня, 12:28

NASA произвела специальную косметику для женщин-космонавтов. Инженеры компании считают, что женщины привыкли всегда делать себе макияж, поэтому нахождение в космосе не должно этому препятствовать.

Теперь наука с красотой идут по одну сторону. Дизайн комплекта косметики для женщин-космонавтов разрабатывался NASA ещё в 1970-х годах. Это хороший пример того, что наука далеко зашла, но это ещё не предел. NASA разместила публикацию о том, что, пребывая в космосе, леди обязательно захотят привести себя в надлежащий вид. Данный комплект макияжа состоит из пластикового корпуса жёлтого цвета. На нём имеются кармашки для подводки глаз, туши, теней, средства для снятия косметики и губной помады.

Как известно, некоторые женщины предпочитают сыворотку взамен на тушь, а средство для снятия косметики занимает много места, именно поэтому разумнее придумать какие-то особенные салфетки.


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