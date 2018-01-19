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Дизайнер из Германии разработал складное колесо

Сегодня, 11:57

Ученый и дизайнер из Германии Андре Моцеллин создал складное колесо для велосипедов, диаметр которого 26 дюймов (66 сантиметров).

Андре Моцеллин нашел решение проблемы многих велосипедистов и инвалидов, пользующихся инвалидными креслами. По его мнению, конструкция со складной рамой неудобна, в связи с чем разработал складное колесо. При его применении велосипеды и инвалидные коляски станут более практичны и удобны при хранении и эксплуатации.

В своей разработке дизайнер расположил спицы так, что их можно сложить к центру, свернув таким образом обод колеса, после чего получается конструкция, напоминающая своей формой кактус, в связи с чем может использоваться в качестве декоративного элемента в доме. По своим функциональным свойствам складное колесо никак не уступает обычному. Дизайнер надеется, что его разработка будет использована и в дальнейшем упростит жизнь не только любителям велосипедов, но и многим инвалидам-колясочникам.


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