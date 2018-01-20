Ученые из Германии изобрели стекло для согрева зданий

Сегодня, 01:30

Научные сотрудники из Германии изобрели стекло, которое имеет свойство самостоятельно затемняться и согревать здание. Нововведением воспользуются уже в текущем году и встроят стекла в фасады домов.

Сотрудниками Йенского университета был разработан аналог стекла, которое имеет главную отличительную особенность в виде поглощения солнечных лучей и обогрева дома. Первое происходит в связи с добавлением специальной жидкости при изготовлении стекла, в результате чего освещение и отопление здания регулируется.

Напомним, ранее швейцарские научные деятели изобрели кирпич с наилучшей во всем мире теплоизоляцией. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в скором будущем можно будет утеплить дом без лишних материалов и затрат.