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Ученые из Германии изобрели стекло для согрева зданий

Сегодня, 01:30

Научные сотрудники из Германии изобрели стекло, которое имеет свойство самостоятельно затемняться и согревать здание. Нововведением воспользуются уже в текущем году и встроят стекла в фасады домов.

 Сотрудниками Йенского университета был разработан аналог стекла, которое имеет главную отличительную особенность в виде поглощения солнечных лучей и обогрева дома. Первое происходит в связи с добавлением специальной жидкости при изготовлении стекла, в результате чего освещение и отопление здания регулируется.
Напомним, ранее швейцарские научные деятели изобрели кирпич с наилучшей во всем мире теплоизоляцией. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в скором будущем можно будет утеплить дом без лишних материалов и затрат.


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