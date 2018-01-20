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Уфолог запечатлел на камеру необычный фиолетовый НЛО

Сегодня, 00:30

Специалисты по космическим аномалиям пристально рассматривают снимок фиолетового НЛО над Кипром. Явление удалось зафиксировать уфологу, однако его результат не впечатлил «знатоков НЛО». Известно, что тарелки с таким окрасом начали появляться осенью 2017 года в США.

 Фиолетовый НЛО стал предметом спора между «знатоками» НЛО. Над Кипром уфолог смог снять на камеру пролет фиолетовой тарелки в атмосфере Земли. Однако фотография не произвела впечатления на скептиков.

«Может быть у них там все фиолетовое. Представьте себе только - фиолетовые города, фиолетовое небо, фиолетовые разумные ресничковые черви, деловито ползающие туда-сюда…», - раздумывает один из комментаторов.

Известно, что подобное НЛО такого окраса было замечено в осенний период прошлого года. Некоторые специалисты по космическим аномалиям считают, гостей с фиолетовым летающим средством можно причислять к высшим умам Галактики.


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