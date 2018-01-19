Пытки и неадекватное восприятие реальности: Существует ли связь между компьютерными играми и агрессией?

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Учёные из Йоркского университета в Канаде заявили, что компьютерные игры, в которых есть элементы насилия, не делают людей агрессивными. В ходе проведённых экспериментов оказалось, что каким бы не был реалистичным сюжет, геймер не обязательно перенесёт его в жизнь. Известная теория «прайминга», по которой если человек проявляет агрессию в компьютерной игре, то ему будет проще это сделать без гаджетов. Однако единого мнения относительно данного предположения нет, и специалисты из Йоркского университета решили провести свои эксперименты.

Они собрали 3 тысячи добровольцев, сумев с их помощью доказать, что концепция гейм-проекта не состоит в том, чтобы спровоцировать агрессию, выставляя таких игроков, как самых успешных. Также от степени реализма не зависит состояние психики человека. По словам ведущего автора исследования, доктора Дэвида Зэндла, геймеры в логических задачах не выбирали варианты, в основе которых жестокость.

Правда, учёные пока не проверяли свои предположения на играх, в которых частью сюжета являются прямые пытки. Кроме того, участниками эксперимента были уже взрослые люди, у которых, как известно, психика более устоявшаяся, в связи с чем специалисты подчёркивают, что до окончательных итогов ещё далеко.

Также ранее провели исследование, проверяя, влияют ли жестокие компьютерные игры на немотивированное насилие в школе. Специалисты из Техасского международного университета сделали выводы, что крупные потасовки с летальным исходом не являются последствием игромании.

По словам профессора Кристофера Фергюсона, связь между гейм-проектами и агрессией школьников отсутствует и вообще является полностью надуманной. Эксперт акцентировал внимание на том, что на самом деле проблема в социальном неравенстве, наследственности и нищете. Именно поэтому школьники ожесточаются.

Исследователи из Техасского международного университета отмечают, что сами являются геймерами и даже участвуют в разных кибер-турнирах, потому разбираются в вопросе лучше других учёных. Эксперты подчёркивают, что критики игр чаще всего судят об их агрессивном содержании исключительно по названию или паре слов из описания, в буквальном смысле просто навешивая ярлыки, что, естественно, в корне не правильно.