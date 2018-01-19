В США разработали ядерный реактор для использования в космосе

Сегодня, 10:50

Сотрудники NASA в кооперации с министерством энергетики США разработали уникальный ядерный реактор, способный работать в условиях космоса. В перспективе агрегат можно будет использовать в ходе колонизации Марса и Луны.

В рамках межведомственного проекта Kilopower было создано устройство мощностью от 1 до 10 кВт. Срок работы реактора ограничен 10 годами. Помимо использования в космосе, агрегат может быть применён при глубоководных работах, а также для военных целей. Очередной этап испытаний стартует в марте. ОН пройдёт на полигоне в пустыне Невада.

Ранее мы писали, что в NASA успешно провели тестирование самого производительного двигателя, полностью распечатанного на 3D-принтере. Агрегат под названием РС-25 эффективно проявил себя в указанных условиях.