Житель Мексики снял на видео зависшее над вулканом НЛО

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Очередные «доказательства» существования внеземной жизни пришли на просторы интернета из Мексики. Местный житель заснял НЛО, парящее над вулканом Попокатепетль.

Новое фото якобы «тарелки» инопланетян снова подогрело разговоры о расположенной в недрах мексиканского вулкана Попокатепетль секретной базе инопланетян. Уфологи смогли рассчитать приблизительный размер запечатленного НЛО. В поперечнике кратер горы достигает 600 метров. Если сравнить его размеры с площадью инопланетного корабля, то вулкан в 4 раза превзойдет «тарелку». Как итог, приблизительная длина НЛО составляет 150 метров.

Ученые никак не прокомментировали взволновавший уфологов снимок.