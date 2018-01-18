Человек проживет на Марсе без скафандра две минуты

Вчера, 23:04

Ученые-любители уверены, что человек без скафандра сможет прожить на Марсе целых две минуты. Данные об этом опубликованы в социальной сети "ВКонтакте" в паблике "Наука и фантастика".

На фоне желания мировой науки заселить Марс, появляются все новые и новые гипотезы того, сколько времени человек сможет там просуществовать. Ученые уже готовят различные приспособления, а также проектируют целый город, который позволит перевезти людей в случае опасности с Земли на Марс. Однако многим становится интересно, сколько человеку удастся прожить на поверхности "красной планеты" без скафандра и специальной аппаратуры.

Как оказалось, человеческий организм погибнет на Марсе через две минуты. Причин для смерти на "красной планете" достаточно, например практически полное отсутствие кислорода или высокое давление, в пределах 640 Па. Кроме того, на Марсе не возможно существование воды в жидком виде, а также преобладает минусовая температура, примерно -130 градусов С. Также ученые-любители узнали, что на Юпитере, Сатурне, Уране и Солнце человек проживет не больше одной секунды.