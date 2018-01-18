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Эксперты NASА: 2017 год можно считать одним из самых жарких за 140 лет

Вчера, 23:06

Эксперты NASA назвали 2017 год наиболее жарким в истории человечества. Знойная стабильность наблюдалась практически во всех частях планеты, но на первом месте рейтинга по жаре остается все же 2016.

Специалисты Центра исследований уверены, что такого жаркого года, как 2017, не было в последние 140 лет. Дело в том, что температура воздуха летом превышала 40 градусов в отдельных регионах как в России, так и в соседних странах. Прогнозы о том, каким же будет период лета в текущем году, эксперты пока не спешат, они проводят объективные наблюдения.

По словам ученых NASA, в последние годы климат на Земле стал иным, чем до этого. Однако 2017 год по жаре не смог обойти рекорд 2016 года, который до этого дня лидер определенного температурного рейтинга.


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