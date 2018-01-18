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Ученые рассказали о состоянии зрачков во время сна

Вчера, 22:37

Ученые сообщили о взаимодействии зрачков глаз человека и состоянием сна. Реакцию этого органа чувств человека на сон наблюдали на примере лабораторных мышей.

Эксперты из Женевы решили детально изучить реакцию глазных зрачков на состояние сна независимо от его фазы. После наблюдения за лабораторными мышами, у ученых появились довольно четкие теории того, что зрачки «не спят» вместе с человеком. Они работают, исполняя ритмичные движения – сужаясь или расширяясь в процессе фазы сна. Ни для кого не является секретом тот факт, что весь цикл сна имеет две фазы – быструю и медленную.

По поведению зрачков мышей стало ясно, что в фазе медленного сна зрачки сужаются, а в быстрой фазе – стают расширенными. В итоге такой трансформации, рабочий цикл зрачков продолжается все время сна. Наиболее глубокой фазой считается, когда зрачки сужены максимально. В этой стадии человек мало слышит, мышцы расслаблены, он глубоко впадает в сон. Совершенно наоборот происходит в быстрой стадии. Зрачки расширяются, реагируя на яркий свет под веками.


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