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Ученые рассказали о регионах Земли, ожидающих астероидный апокалипсис

Вчера, 21:06

Сайт библиотеки Корнеллского университета содержит список регионов Земли ожидающих астероидный апокалипсис. Этот документ составили ученые из университета Антьокии в Колумбии.

Ученые из колумбийского ВУЗа исследовали большинство трагических столкновений астероидов с Землей. После была создана модель Солнечной системы, в которой роль астероидов играли своеобразные «лучи света», движущиеся от Земли в сторону скоплений реальных небесных тел, а не наоборот. После было спроектировано падение Челябинского и Тунгусского метеоритов. Исходя из полученных данных, ученые пришли к выводу, что страны Африки, Азии и Америки наименее подвержены астероидному апокалипсису.

Не так хорошо выглядят перспективы севера России и Европы. Полный список стран находится на сайте библиотеки университета Антьокии.

К слову, жители Земли 4 февраля смогут «познакомится» с обнаруженным в 2002 году астероидом AJ129. Глыба движется к нам со скоростью 100 тысяч км/ч, диаметр равен 1,7 км, размером более 800 метров, что превышает высоту Бурдж-Халифа.


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